Сирийская власть договорились о возвращении порядка с друзами

Встреча старейшин общины друзов с представителями сирийского правительства завершилась предварительным соглашением, предусматривающего прекращение огня в Джарамане и Ашрафие Сахная в провинции Дамаск, об этом сообщает 1 мая сирийское информационное агентство SANA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии