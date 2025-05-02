Сирийская власть договорились о возвращении порядка с друзами

Встреча старейшин общины друзов с представителями сирийского правительства завершилась предварительным соглашением, предусматривающего прекращение огня в Джарамане и Ашрафие Сахная в провинции Дамаск, об этом сообщает 1 мая сирийское информационное агентство SANA.