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Сирийская власть договорились о возвращении порядка с друзами

Сирийская власть договорились о возвращении порядка с друзами

Встреча старейшин общины друзов с представителями сирийского правительства завершилась предварительным соглашением, предусматривающего прекращение огня в Джарамане и Ашрафие Сахная в провинции Дамаск, об этом сообщает 1 мая сирийское информационное агентство SANA.

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