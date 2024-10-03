Россиян предупредили о сильной магнитной буре

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Мощная магнитная буря накроет Землю в четверг, 3 октября, и завершится вечером в субботу, 5 октября. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.