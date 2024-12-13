📹⚡️Фиксируется нанесение массированного ракетно-авиационного удара по энергетическим объектам Украины с применением стратегических крылатых ракет Х-101 и аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
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📹⚡️Фиксируется нанесение массированного ракетно-авиационного удара по энергетическим объектам Украины с применением стратегических крылатых ракет Х-101 и аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".