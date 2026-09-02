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FiNE NEWS

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МИД Франции вызвал российского дипломата после инцидентов в аэропорту Лейпциг

Вызов дипломата Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах России в посольстве в Париже, чтобы выразить протест действиям Москвы.

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