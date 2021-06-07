Джоэл Эмбиид – о 39 очках против «Хоукс»: «Я готов поставить на кон свое здоровье ради титула»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, не выступавший с 31 мая из-за надрыва мениска, вернулся в строй в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Атланты» (124:128, 0-1).
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