Все в одни руки: в Забайкалье хотят создать единого оператора для контроля за ремонтом дорог

Дорожный фонд Забайкалья за семь лет вырос почти в четыре раза - до 21 миллиарда рублей. Отремонтировано больше полутора тысяч километров региональных трасс и 19 мостов.
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