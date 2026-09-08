Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины на 9 млн евро

Из музея художника Пьера Огюста Ренуара на юго-востоке Франции украли четыре картины. Об этом пишут TF1 и BFM со ссылкой на источники.
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Чуть меньше года назад 19 октября 2025 года в парижском музее Лувр произошло ограбление. Примерно в 9:30 утра, через полчаса после открытия музея, преступники через окно проникли в Галерею Аполлона (зал № 705 в крыле Денона (Aile Denon), где среди прочих произведений декоративного искусства хранятся королевские драгоценности), разбили две витрины и похитили восемь ювелирных изделий стоимостью 88 млн евро. Ограбление заняло не более семи минут. Для доступа в музей были использованы грузовик с выдвижной лестницей и «болгарки». Х-х-вранцузы, вас ждут увлекательные репортажи с мест ограблений. Ждите продолжения!...