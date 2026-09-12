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RT Russia

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Песков: давление США на Россию привело к отказу от доллара в торговле с БРИКС

Песков: давление США на Россию привело к отказу от доллара в торговле с БРИКС

Попытки США оказывать политическое давление с помощью доллара привели лишь к тому, что теперь Россия использует национальную валюту в 90% международной торговли с государствами БРИКС, рассказал RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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