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Царьград

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Екатеринбургский суд приговорил мать к 16 годам за убийство сына

Екатеринбургский суд приговорил мать к 16 годам за убийство сына

В Екатеринбурге мать признали виновной в убийстве трехлетнего сына. В апреле 2025 года она нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью.

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