В Челябинске задержан главврач центра онкологии и ядерной медицины Ростовцев

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главного врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также главного бухгалтера медицинского учреждения и начальника административно-хозяйственного отдела медучреждения.
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