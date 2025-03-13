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Царьград

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Первая ступень "Союза-5" готова к испытаниям в центре Роскосмоса

Первая ступень "Союза-5" готова к испытаниям в центре Роскосмоса

Опытный образец первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" отправлен в Научно-испытательный центр Роскосмоса для проведения холодных и огневых стендовых испытаний.

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