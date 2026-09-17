Италия направит ВМС для защиты судов в Красном море

IMAGO/Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/TASS Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о решении национальных ВМС обеспечить безопасный проход итальянских судов через Баб-эль-Мандебский пролив.
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