Александр Хинштейн сообщил о жертве и раненых в ходе атак ВСУ

В результате атак ВСУ на Курскую область за прошедшие сутки погиб 69-летний мужчина из села Белица. Также ранены пять человек в разных населённых пунктах, в том числе в Гочево и Курске.
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