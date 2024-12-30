Шоу-бизнес: Как живет и чем занимается вор из «Один дома» через 35 лет после съёмок: Из-за чего Дэниел Стерн чуть не потерял роль и на что променял Голливуд

Каждый кинолюбитель хоть раз в жизни смотрел фильм «Один дома». Больше всех, конечно, зрителям запомнился главный герой – маленький мальчик Кевин Маккалистер, которого родители забыли взять с собой в отпуск на новогодние праздники.
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