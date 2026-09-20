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Экс-судья Фуэртес о фоле Ромеро против Беллингема: «Не тянет на красную. В его действиях есть безрассудство, но недостаточно интенсивности»

Бывший судья Пабло Гонсалес Фуэртес прокомментировал спорный эпизод в матче между «Атлетико» и « Реалом » (2:1) с участием Джуда Беллингема и  Кристиана Ромеро .

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