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Литература расчёта с прошлым: в Твери стартует цикл лекций о прозе ХХ века

Литература расчёта с прошлым: в Твери стартует цикл лекций о прозе ХХ века

Лекция о романе А. И. Солженицына «В круге первом» в Твери: старт цикла «Литература расчёта с прошлым».

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