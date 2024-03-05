Директор СВР Нарышкин: Навальный умер своей смертью

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", в котором рассказал, кто подорвал "Северные потоки" и какие договоренности есть у российской разведки с ЦРУ, а также о том, что он думает о смерти Алексея Навального и военных действиях на Украине.