Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие дороги к школе

Один из популярных проходов сильно занесло и детям приходиться протаптывать тропинку в сугробе Жительница Алейска пожаловалась на отсутствие прохода к единственной школе в районе Сахарного завода с улицы Верхнедорожной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии