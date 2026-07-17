В Госдуме обсуждают перестройку системы высшего образования с учетом развития ИИ

Навыки работы с ИИ становятся базовыми даже вне IT-специальностей Искусственный интеллект (ИИ) изменит формат письменных работ студентов и вернет устную форму экзаменов и защиты дипломов, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.