Олимпийский чемпион Беленюк высказался против бойкота Олимпиады Украиной из-за допуска россиян

Жан Беленюк считает бойкот Олимпиады неэффективным методом воздействия на МОК. Олимпийский чемпион, известный борец Жан Беленюк поделился мыслями о варианте бойкота Украиной Игр в Париже из-за допуска туда россиян.
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