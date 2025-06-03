Маск: бюджетный проект Трампа является отвратительной мерзостью

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии