ABC News внезапно выдало откровение, что с 2014 года Украина сдала западным странам огромное количество военных секретов СССР/России в обмен на подготовку и сотрудничество.
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ABC News внезапно выдало откровение, что с 2014 года Украина сдала западным странам огромное количество военных секретов СССР/России в обмен на подготовку и сотрудничество.
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