Под национализацию в Крыму попали до семисот объектов украинских олигархов и политиков

Глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 19 февраля, сообщил, что под национализацию в республике попали около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.
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