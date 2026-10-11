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Лидер КНДР Ким Чен Ын получил поздравление от Зюганова на годовщину ТПК

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил поздравление от Зюганова на годовщину ТПК

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил поздравительное послание от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова по случаю 81-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

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