Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии до конца 2026 года

До конца 2026 года повышение страховых пенсий ожидает граждан, у которых появятся индивидуальные основания для перерасчёта.
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