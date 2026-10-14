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Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии до конца 2026 года

Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии до конца 2026 года

До конца 2026 года повышение страховых пенсий ожидает граждан, у которых появятся индивидуальные основания для перерасчёта.

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