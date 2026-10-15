В Суоярви 44-летний мужчина попытался застрелить 37-летнего знакомого в гараже 11 октября. Конфликт возник из-за личной неприязни и алкогольного опьянения нападавшего.
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