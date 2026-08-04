Академик Гинцбург сообщил о завершении вакцинации от меланомы

Александр Гинцбург анонсировал завершение испытаний российской вакцины от меланомы в сентябре. Первому пациенту введут последнюю дозу инновационной "Неоонковак" в рамках сотрудничества с НМИЦ радиологии Минздрава России.
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