Россия не собирается совершать жесты доброй воли в пользу Запада в одностороннем порядке. Как наша страна может снять санкции с сенатора-республиканца США Марко Рубио, когда Вашингтон отказывается снимать американские ограничительные меры с главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.