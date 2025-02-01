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Ефимов день празднуют в России 2 февраля 2025 года

Ефимов день празднуют в России 2 февраля 2025 года

Ефимов день празднуют в России 2 февраля 2025 года Ольга МатвееваВ это воскресенье, 2 февраля 2025 года, отмечается древний народный праздник, известный как Ефимов день, который также называют Ефимий зимний или просто Ефимки.

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