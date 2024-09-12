Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Петров
    Самый большой рот у тебя - на весь Урал.Великие люди наше...
  • Лариса Скобелкина
    Согласна с автором статьи!!!Великие люди наше...
  • Валентин Щербаков
    Даже если эта пиндосрань и наглоскунсы провоцируют РОССИЮ на ядерный удар по НАТО и США, это будет конец, т.е. обратн...Белый дом не стал...

Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не сказала, обеспокоена ли вашингтонская администрация словами президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

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