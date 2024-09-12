Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не сказала, обеспокоена ли вашингтонская администрация словами президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.
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