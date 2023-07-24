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  • Зоя Копань
    Ну он как всегда типа "пургу несёт"!Живущая в Испании...
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    Уже даже и читать то про таких мразей становится, как говорят, противно... И надо устранять таких их эшелонов власти...Живущая в Испании...
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Подавший заявление на Стрелкова Дмитрий Петровский: «Конечно, я был не один»

Подавший заявление на Стрелкова Дмитрий Петровский: «Конечно, я был не один»

Известный российский хирург-онколог доктор медицинских наук Дмитрий Петровский из Ярославля оказался в центре внимания на этой неделе после того, как некоторые СМИ сообщили, что именно по его заявлению в Генпрокуратуру в экстремизме обвинили Игоря Гиркина (Стрелкова).

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