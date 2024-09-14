ДОБРОЕ УТРО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!🔥 Начинайте жизнь с утра обязательно с добра, Добрых слов и добрых взглядов - Доброта приносит радость.
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ДОБРОЕ УТРО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!🔥 Начинайте жизнь с утра обязательно с добра, Добрых слов и добрых взглядов - Доброта приносит радость.