Эксперты назвали регионы для активного зимнего отдыха в феврале

В средней полосе России зима выдалась аномально теплой и бесснежной. Эксперты Национального туроператора «Алеан» 8 февраля рассказали «Известиям», где можно насладиться зимними пейзажами и активным отдыхом, пока весна окончательно не вступила в свои права.
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