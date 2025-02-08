Эксперты назвали регионы для активного зимнего отдыха в феврале

В средней полосе России зима выдалась аномально теплой и бесснежной. Эксперты Национального туроператора «Алеан» 8 февраля рассказали «Известиям», где можно насладиться зимними пейзажами и активным отдыхом, пока весна окончательно не вступила в свои права.