Роботы пошли на биржу

Стартап «Уникальные роботы» в этом году собирается провести pre-IPO, чтобы привлечь инвестиции для развития в условиях высокой ключевой ставки и подготовиться к первичному размещению на биржеПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «УНИКАЛЬНЫЕ РОБОТЫ» Логистические роботы-тележки с двойной системой ориентации на местности от компании «Уникальные роботы» уже работают на российских предприятиях и стоят 400 тыс.