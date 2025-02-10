Роботы пошли на биржу

Стартап «Уникальные роботы» в этом году собирается провести pre-IPO, чтобы привлечь инвестиции для развития в условиях высокой ключевой ставки и подготовиться к первичному размещению на биржеПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «УНИКАЛЬНЫЕ РОБОТЫ» Логистические роботы-тележки с двойной системой ориентации на местности от компании «Уникальные роботы» уже работают на российских предприятиях и стоят 400 тыс.
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