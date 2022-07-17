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Не идеализируйте отношения: знаки зодиака, которые окажутся под сильным влиянием Венеры

Не идеализируйте отношения: знаки зодиака, которые окажутся под сильным влиянием Венеры

С 18 июля по 11 августа планета любви Венера переходит в знак Рака. На какие знаки зодиака небесное тело окажет наиболее сильное влияние? Не идеализируйте отношения: знаки зодиака, которым окажутся под сильным влиянием Венеры 123RF/legion-media.

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