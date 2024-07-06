Reuters: ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников через 16 дней после начала первого этапа соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа.
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