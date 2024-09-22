Маск считает, что Байден и Харрис наказывают его за то, что он не демократ

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение своего коллеги, миллиардера Дэвида Сакса, который считает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за политические убеждения.
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