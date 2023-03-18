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Президент России подписал закон об оперативном выходе из гражданства Украины для россиян

Президент России подписал закон об оперативном выходе из гражданства Украины для россиян

Граждане Российской Федерации получат возможность выйти из гражданства Украины, если оно у них имеется, в тот же день, когда будет подано соответствующее заявление в органы МВД РФ.

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