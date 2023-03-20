В ВСУ зреет бунт: инцидент с 46-й аэромобильной бригадой может запустить цепочку опасных событий

К такому выводу пришли журналисты информационного издания «ПолитНавигатор». Авторы материала подробно рассказали об безрассудных решениях президента Владимира Зеленского и его соратников, а также объяснили, почему в рядах ВСУ зреет настоящий бунт.
К такому выводу пришли журналисты информационного издания «ПолитНавигатор». Авторы материала подробно рассказали об безрассудных решениях президента Владимира Зеленского и его соратников, а также объяснили, почему в рядах ВСУ зреет настоящий бунт.
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