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В ВСУ зреет бунт: инцидент с 46-й аэромобильной бригадой может запустить цепочку опасных событий

В ВСУ зреет бунт: инцидент с 46-й аэромобильной бригадой может запустить цепочку опасных событий

К такому выводу пришли журналисты информационного издания «ПолитНавигатор». Авторы материала подробно рассказали об безрассудных решениях президента Владимира Зеленского и его соратников, а также объяснили, почему в рядах ВСУ зреет настоящий бунт.

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