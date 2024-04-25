Глава РУСАДА Логинова: есть обида после выпадов WADA в адрес России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что сотрудники организации испытывают чувство обиды после выпадов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России, передает ТАСС.
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