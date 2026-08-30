Стубб: Не нужно недооценивать способность россиян переносить трудные времена Президент Финляндии Александр Стубб вдруг резко изменил своё мнение по характеру ведения вой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А МИД России предуп...
- Кумулятивно-режущ...
- SI Трамп пояснил, по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым