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«Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов, чтобы ему сломали ноги». Ловчев о травме игрока «Спартака»

Евгений Ловчев резко высказался о судье после травмы Айртона. Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение арбитра Сергея Иванова, который не удалил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на футболисте москвичей в игре 22-го тура РПЛ (1:1).

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