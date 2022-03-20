«Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов, чтобы ему сломали ноги». Ловчев о травме игрока «Спартака»

Евгений Ловчев резко высказался о судье после травмы Айртона. Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение арбитра Сергея Иванова, который не удалил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на футболисте москвичей в игре 22-го тура РПЛ (1:1).
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