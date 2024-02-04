Байден победил на праймериз в Южной Каролине, набрав более 96% голосов

Действующий президент США Джо Байден, который намерен переизбираться на новый срок в 2024 году, победил на первичном голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина.
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