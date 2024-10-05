Трамп порекомендовал Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана

Израиль может и должен ответить на ракетную атаку Ирана ударом по иранским ядерным объектам. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Северной Каролине, передает 5 октября CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии