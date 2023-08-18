Русская весна

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Лукашенко пояснил, почему Путин отвёл войска от Киева (ВИДЕО)

Лукашенко пояснил, почему Путин отвёл войска от Киева (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему Владимир Путин в своё время отвёл войска от Киева.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А он не догадывался с кем имеет дело после клоунад в виде Минских соглашений и Нормандского формата. Наверное, свою статью о хохлах второй раз прочитал.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
😅🤣😂🇮🇱💩🇬🇧
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13 час.

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