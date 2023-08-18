Лукашенко пояснил, почему Путин отвёл войска от Киева (ВИДЕО)

Русская веснаПолитикаПодписатьсяЛукашенко пояснил, почему Путин отвёл войска от Киева (ВИДЕО) Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему Владимир Путин в своё время отвёл войска от Киева.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАЮАлександр ЮткинА он не догадывался с кем имеет дело после клоунад в виде Минских соглашений и Нормандского формата. Наверное, свою статью о хохлах второй раз прочитал.Ответить13 час.ОТОлег Тимофеев😅🤣😂🇮🇱💩🇬🇧Ответить13 час.
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