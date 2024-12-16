Группа Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» начала активнее проводить наступательные манёвры на Купянском участке линии боевого соприкосновения, выбивая нацистов Киева с северных городских окраин при помощи артиллерии.
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