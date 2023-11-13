В Коломне и Красноярском крае задержаны завербованные Киевом шпионы

Местный житель был задержан на «горячем» на территории воинской части в подмосковной Коломне. Еще один россиянин занимался шпионажем и передавал украинским спецслужбам координаты и фото расположения воинских частей Минобороны РФ на территории Красноярского края.
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