В Иванове автомобиль сбил 12-летнюю девочку на электросамокате

В Иванове 33-летняя женщина на автомобиле «Хавал Н5» сбила 12-летнюю девочку на электросамокате.В Иванове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка на электросамокате.
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