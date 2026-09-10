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Маленькие убийства / Ufak Tefek Cinayetler турецкий сериал 2017

Маленькие убийства / Ufak Tefek Cinayetler турецкий сериал 2017

Название сериала: Маленькие убийства Оригинальное название: Ufak Tefek Cinayetler / Большая маленькая ложь Страна: Турция Жанр:  боевик;детектив;драма;криминал Год: 2017 Всего серий: 23 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод:  GreenРай Studio Актеры: Гёкче Бахадыр;Аслыхан Гюрбюз;Мерт Фырат;Йылдырай Шахинлер;Бадэ Ишчил;Ферит Актуг;Тансу Бичер;Дуйгу Сарышын;Хаял Кёсеоглу;Umut Arda Atan Режисеры: Али Билгин;Дениз Иорулмазер Продюсеры: Пелин Дишташ Яшароглу;Керем Чатай;Толга Афшин Кая;Айсил […] Сообщение Маленькие убийства / Ufak Tefek Cinayetler турецкий сериал 2017 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.

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