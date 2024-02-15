ArtTactic поделился прогнозами развития арт-рынка в 2024 году

В 2024 году арт-рынок не ждут ни громкие прорывы, ни существенный спад. Такой вывод сделали эксперты компании ArtTactic, которые провели исследование о прогнозах развития мирового рынка искусства в ближайшие 12 месяцев.
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